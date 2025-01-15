من الفنكوش إلى صفقة الـ60 مليون يورو.. هل يعتذر شوقي غريب ورضا عبد العال لعمر مرموش؟

من لاعب مستبعد إلى نجم تهافت عليه كبار أوروبا.. عمر مرموش يحول الانتقادات إلى نجاح مدوٍ، تاركًا الجميع في دهشة، وبينهم من قلل من شأنه في السابق.

في وقت لم يكن فيه عمر مرموش ضمن قائمة اختيارات المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، برر المدرب شوقي غريب قراره بأن عمر مرموش لاعب غير مستقر "يتنطط بين الفرق" ولن يضيف أكثر مما يملكه المنتخب من لاعبين محليين.

وبعد سنوات من هذا القرار، وبينما صعد مرموش بسرعة في عالم الاحتراف الأوروبي، ظهر الكابتن رضا عبد العال ليشكك في إمكانياته، واصفًا إياه بأنه "فنكوش" مقارنة بلاعبين في الدوري المصري.

لكن مرموش، بهدوء وذكاء، اختار الرد داخل الملعب تألق مع آينتراخت فرانكفورت، وسجل أمام الأندية الكبرى، بل أصبح على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل حان الوقت لكي يعترف شوقي غريب ورضا عبد العال بخطأ تقديراتهما؟ أم أن نجاح مرموش سيظل مجرد "مصادفة" في نظرهم؟ نحن هنا نستعرض رحلة مرموش من الانتقادات إلى المجد، ونكشف كيف تحول من "فنكوش" إلى أحد أبرز المحترفين المصريين في أوروبا.

شوقي غريب: مش هستدعي لعيب من ألمانيا عشان بيتنطط بين الفرق

ك. شوقى غريب

في عام 2021، عندما سُئل الكابتن شوقي غريب عن سبب عدم ضم عمر مرموش للمنتخب الأولمبي، كان رده صادمًا حيث قال:"أنا هروح أجيب لعيب محترف من ألمانيا ويكلفني تذاكر طيران وإقامة، هيقدم لي إيه أكتر من اللي عندي؟ مرموش مش مستقر، عمال يتنطط من فريق لفريق، وعشان أجيبه لازم يكون مستواه أعلى من اللاعبين اللي عندي في المنتخب."

حينها، لم يكن شوقي غريب يرى في مرموش أي إضافة نوعية، لكن مع قدوم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الأول، تغيرت الأمور تمامًا، حيث قرر كيروش منح الفرصة لمرموش الذي لم يخيب الظن، وقدم مستويات مميزة مع المنتخب، خاصة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

رضا عبد العال: مرموش فنكوش.. مدبولي أفضل منه 100 مرة

ك. رضا عبد العال

لم يكن شوقي غريب الوحيد الذي انتقد مرموش، بل خرج المحلل الكروي الكابتن رضا عبد العال بتصريحات مثيرة للجدل في أكثر من مناسبة، حيث قال في إحدى تصريحاته عبر الفضائيات

"مين مرموش ده؟ ده ولا مرموش ولا حاجة، ده فنكوش، أحمد مدبولي أفضل منه 100 مرة وفعال أكتر منه على المرمى."

ورغم تألق مرموش مع ناديه في الدوري الألماني، استمر رضا عبد العال في التقليل من قدراته،

مؤكدًا: لما يتألق مرموش مع منتخب مصر أمام المغرب أو الجزائر، وقتها هاعترف بيه. لحد دلوقتي مفيش حاجة.. إيه يعني سجل هدفين قدام بايرن ميونخ؟ هو مجبش الدوري الألماني لفرقته."

مرموش يرد في الملعب.. من لاعب عادي إلى صفقة بالملايين

عمر مرموش

رغم كل الانتقادات، فضل عمر مرموش الرد داخل الملعب، حيث تألق بشكل لافت مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، وسجل أهدافًا حاسمة وصنع العديد من الفرص لزملائه، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم الدوري هذا الموسم. ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن مانشستر سيتي، أحد أكبر الأندية الأوروبية بقيادة المدرب بيب جوارديولا، تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مرموش، وهو ما يعكس حجم التطور الذي حققه اللاعب خلال السنوات القليلة الماضية.

تألق عمر مرموش لم يكن مجرد تسجيل أهداف في الدوري الألماني، بل أثبت جودته في مختلف المواقف، سواء من خلال لعبه الجماعي، صناعته للأهداف، أو حتى تسجيله من الكرات الثابتة.

الأمر الذي يخالف تمامًا الانتقادات التي وجهها له كل من الكابتن شوقي غريب والكابتن رضا عبد العال.

هل حان وقت الاعتذار؟

مع الأرقام المميزة التي حققها مرموش، والاهتمام الكبير من أندية كبرى مثل مانشستر سيتي، أصبح من الصعب الاستمرار في تجاهل موهبته

السؤال الذي يطرح نفسه الآن:"هل يعتذر شوقي غريب ورضا عبد العال لعمر مرموش؟"

فالتاريخ أثبت أن مرموش لم يكن مجرد لاعب عادي أو فنكوش كما وصفه رضا عبد العال، بل أصبح واحدًا من أبرز المحترفين المصريين في أوروبا، ويمضي بخطى ثابتة نحو مسيرة احترافية عظيمة.