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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جولة جديدة لمانشستر سيتي مع آينتراخت فرانكفورت بشأن صفقة مرموش

مرموش
مرموش
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يواصل مانشستر سيتي العمل على إتمام صفقة التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

حيث دخل النادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في جولة جديدة من المفاوضات مع الفريق الألماني، من أجل الفرعون المصري عمر مرموش.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن السيتي يتابع خطته السابقة في المفاوضات مع فرانكفورت بشأن مرموش، بعد أن قدم عرضًا رسميًا يوم الثلاثاء الماضي.

وتشير التقارير إلى أن العرض الرسمي من مانشستر سيتي لا يزال أقل من توقعات آينتراخت فرانكفورت، الذي يطلب مبلغًا قدره 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الدولي المصري هذا الشتاء، رغم ذلك، أكدت المصادر أن الناديين يتفاوضان بتفاؤل حول التوصل إلى اتفاق.

وكان مرموش قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت من فولفسبورج في عام 2023، ويرتبط بعقد مع النادي الألماني يمتد حتى صيف 2027.

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