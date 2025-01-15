ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات بالشرقية

شنت الإدارة التموينية بمركز فاقوس حملة للمرور على المحال التجارية، وأسفرت عن ضبط 2 طن سماد يوريا قبل بيعه بالسوق السوداء وخاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية وضبط 3 أطنان سماد محسن تربة مجهول المصدر .

وباستكمال أعمال الحملة بدائرة مركز ومدينة فاقوس تم ضبط 1000 لتر زيت سائب مجهول المصدر و 250 لتر زيت معبأ مجهول المصدر وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك وتم تحرير المحاضر اللازمة بأرقام 22288 و22287 و22285 و22286 جنح مركز فاقوس ضد المخالفين

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.