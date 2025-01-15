الكاردينال بارولين يختتم زيارته إلى الأردن

اختتم الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر الفاتيكان، مساء الثلاثاء، زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بصفته مبعوثًا لقداسة البابا فرنسيس، ترأس فيها قداسًا حاشدًا لتدشين كنيسة معموديّة السيّد المسيح، والتابعة للبطريركيّة اللاتينيّة، بالتزامن مع اليوبيل الفضي لحجّ الكنائس الكاثوليكيّة الوطنيّ إلى موقع المغطس.

التقى الكاردينال بييترو بارولين، الملك عبدالله الثاني نيافة الكاردينال في قصر الحسينيّة، وتطرق اللقاء، بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، إلى العلاقات المتينة التي تجمع الأردن والفاتيكان، وتمّ التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانيّة، إذ ثمن موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

وحذّر ملك الاردن من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس.

كما استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الكاردينال، في رئاسة الوزراء، حيث جرى بحث العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والفاتيكان وسبل تعزيزها.

وتمّ التطرق إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهميّة تحقيق السلام والاستقرار وإلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما تمّ التطرق، بحضور وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إلى التحضيرات لإقامة المعرض الأردني في حاضرة الفاتيكان، والذي سيستمر طوال شهر فبراير المقبل، تحت شعار "الأردن فجر المسيحيّة".