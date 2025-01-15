محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في احتفال رمزي بالعيد القومي

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في إطار سلسلة فعاليات عروس المشاتي بعيدها القومي الـ 54 بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة بلازا درة النيل بحضور العميد أ.ح أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكري، وأيضًا اللواء طلعت عبد الهادي نائب مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، علاوة على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأكاديمية والدينية والأمنية والعسكرية.

محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالات رمزية بالعيد القومي للمحافظة

افتتاح وتشغيل العديد من المشروعات

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بمناسبة العيد القومي للمحافظة سيتم إفتاح وتشغيل العديد من المشروعات، مشيرًا إلى أن الجميع يلمس مشروعات متنوعة في مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتتالية كحياة كريمة والتي تضم أكثر من 2000 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى، وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل بإجمالي 11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية.

وأوضح إسماعيل كمال بأنه يضاف لذلك مشروعات تحيا مصر التي تم نهوها بإجمال 14 مشروع من أبرزهم المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، ومركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بمنطقة المسلة.

ولفت إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية التي اقتصرنا الاحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الاعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

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