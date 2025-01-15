إلغاء امتحان جميع المواد لـ5 طلاب بمدارس بني سويف

أعلنت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنها قررت إلغاء إمتحان لعدد 5 طلاب بمدارس بني سويف لحيازتهم أجهزة المحمول واستخدامه داخل اللجنة، وذلك بعد ضبطهم والتحفظ على أجهزة المحمول والتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش والشغب.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على تحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأوضحت الهواري في تصريحاتها، أنه تم إلغاء امتحانات جميع المواد لـ3 طالبات بالصف الثاني الثانوي لحيازة المحمول واستخدامه داخل اللجنة أثناء الامتحان .

وأكدت وكيل التعليم، أنه أيضا تم إلغاء امتحانات جميع المواد لطالب بالصف الأول الثانوي العام خدمات لإثارته الشغب ومحاولته التعدي على أحد العاملين باللجنة، كما تقرر إلغاء مادة لطالب بالصف الأول لمحاولة الغش

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب بكل حزم، مؤكدة حظر اصطحاب المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب لتحقيق الانضباط داخل اللجان .