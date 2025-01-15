بايرن ميونخ يعلن ضم صفقة أمريكية طويلة الأجل

أعلن نادي بايرن ميونخ عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الهجومي الأمريكي باجونج داربوي قادمًا من فريق لوس أنجليس إف سي.

وبموجب العقد الذي تم توقيعه اليوم الأربعاء، سينضم داربوي إلى فريق الرديف بالنادي البافاري.



وقال داربوي في تصريحاته عقب توقيع العقد: "تحقق حلم كبير بالنسبة لي، من الرائع رؤية أين يأخذني طريقي، كانت أمنيتي الكبيرة هي ارتداء قميص هذا النادي الكبير يوماً ما، وحقيقة حدوث هذا تجعلني أشعر بالكثير من الفخر".



وأضاف اللاعب الشاب: "مازلت أقاتل من أجل التكيف مع فارق التوقيت، ولكن بخلاف ذلك أشعر أنني بخير وجاهز للبدء".



وكان داربوي، الذي وُلد في جامبيا، قد لعب مرتين مع المنتخب الأمريكي تحت 17 عامًا، فيما كانت مسيرته على مستوى الأندية مقتصرة على اللعب مع فريق الرديف في لوس أنجليس إف سي وفيلادلفيا يونيون.