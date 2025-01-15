السبت.. "القومي للسينما" يعرض فيلم "ميني كار" بالإسكندرية

يقيم المركز القومي للسينما، عروض وفعاليات نادي سينما الشباب، بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، وذلك في السادسة من مساء السبت المقبل، الموافق 18 يناير الجاري، في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين الشباب.

ويعرض خلال الفعاليات فيلم "ميني كار" إخراج محمد عبدالحكيم، وتمثيل وائل العوني، بوسي شاهين، الحسيني فرج.

وعقب عرض الفيلم تعقد ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، وذلك لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

ويقام نادي سينما الشباب بالإسكندرية شهريا تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، وفعاليات النادي متاحة للجمهور ومحبي السينما.