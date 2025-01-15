نشاطات بارولين في الشرق الأوسط... مكالمة عون ولقاء الممثّلين الحبريّين

ضمن نشاطاته في منطقة الشرق الأوسط، أعرب أمين سرّ حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين بمكالمة هاتفيّة مع رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة الجديد جوزاف عون عن أطيب تمنّياته له بعد انتخابه الأسبوع الفائت.

وفي مكالمة بين الرجلين، هنّأ بارولين عون، بحسب بيان صادر عن دار الصحافة الفاتيكانيّة، وأكّد صلاته من أجله.

كما أشار الكاردينال بسرور إلى تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة البلاد بسرعة.

لقاء في عمّان مع الممثّلين البابويّين

في سياق آخر، ترأس بارولين في خلال زيارته الأردن، لقاءً في دير بيت الزيارة التابع لراهبات الورديّة في منطقة دابوق-عمّان، مع الممثِّلین البابویّین المُعتمدین لدى البحرین ومصر والإمارات والأردن وإيران والعراق وإسرائیل والكويت ولبنان وعُمان وفلسطین وقطر وسوريا واليمن.

تطرّق الاجتماع إلى الأزمات في منطقة الشرق الأوسط ووالحالتَين السياسيّة والكنسيّة في كلّ بلد. كما توقّف المجتمعون على علامات الرجاء في بعض البلدان والحالات الإنسانيّة الخطيرة التي تجد الشعوب المنخرطة بالنزاعات نفسها فيها. كما تناول الحديث الحاجة إلى تضامن المجتمع الدوليّ مع المنطقة.

وتمنّى الحاضرون أن يحصل وقف إطلاق نار قريبًا على جميع الجبهات وأن يكون الشرق الأوسط أرض سلام، وأن يبقى المسيحيّون فيه مكوّنًا أساسيًّا للتعايش الأخوي بين الأديان المختلفة ولتَقَدُّم بلدانهم المختلفة.

زيارة بارولين الأردن

كان بارولين وصل إلى المملكة الهاشميّة لتدشين كنيسة معمودية السيد المسيح في موقع «بيت عنيا» على نهر الأردن الأسبوع الماضي. وفي قدّاس إلهيّ شارك فيه بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وآلاف المؤمنين، دعا بارولين المؤمنين إلى تقديم الشكر لله على هبة الكنيسة الجديدة. وذكر أنّ الحج المسيحي إلى المغطس بدأ قبل 25 سنة، إذ يُعدّ هذا الموقع نقطة مهمّة في التاريخ المسيحي.

يُذكر أنّ البابا فرنسيس كان تطرّق لقضايا الشرق الأوسط الأسبوع الفائت أيضًا في كلمة أمام السلك الدبلوماسي المُعتمد لدى الكرسي الرسولي، للتهنئة بحلول العام الجديد. فتمنّى الحبر الأعظم أن يُسهِم مسيحيّو سوريا في العمل على خير بلادهم العام بعد التغييرات الحاصلة في الأشهر الأخيرة. كما تمنّى للبنان الاستقرار المؤسّسي لمواجهة الحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخطيرة. وجدّد الأب الأقدس الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزّة وإطلاق سراح الأسرى.