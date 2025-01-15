سحب أكثر من 32 ألف عينة مياه من جميع المصادر لضمان سلامتها خلال عام 2024

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على حرص مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة على تكثيف المتابعة المستمرة لجميع مصادر المياه للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بسحب 32781 عينة مياه خلال عام 2024، سواء الخاصة بمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي المعالج، حيث جاء منها 27531 عينة من الشبكات، و2832 من الطرود، و 822 عينة من وحدات الغسيل الكلوى، و116 عينة من الصرف الصحي، و144 من الصرف الصناعي، و450 عينة من المصارف، و432 من حمامات السباحة.

كما قام مفتشو الإدارة بالمرور على (المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات) للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ما تم المرور عليه 182699 موقعت، كما تم فحص جميع الشكاوى والبالغ عددها 469 شكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير 353 محضرا للمخالفات المضبوطة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نشوى صبري مديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.