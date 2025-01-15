ضبط 3.5 طن مواد الغذائية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواصلة جهود مديرية التموين في تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية والتموينية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين .

وأطلع المهندس عادل النجار علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت الحملات الرقابية والتموينية علي مستوي المحافظة من ضبط ٣.٥ طن مواد غذائية وذلك من خلال خطة المتابعة اليومية والمرور على محطات الوقود والمستودعات والمحلات التجارية والتموينية .

وقد أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط ٦٣٠ كيلو سكر ، و٧٢ كيلو مكرونة ، وضبط طن و٤٥٢ أرز محلي وبسمتي ، و٦٠ كيلو دقيق ، و١٠٠ كيلو ملح ، و٣٠ كيلو تمر ، و٥٠ كيلو عدس وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة .

كما تم ضبط ١٨ جوال دقيق بلدي مدعم بدون فواتير بمخبز سياحي بحي إمبابة وبالفحص الظاهري للدقيق تبين أن الدقيق الموجود معاد تعبيته في شكاير بيضاء اللون وتبين عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز .

وفي نفس الاطار تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية بحي المنيرة الغربية شملت ١٤٠ كيلو توابل مختلفة الاطعمة ، و٤١ عبوة زيت و٢٦ عبوة خل و١٢٠ ك طحينة وتم التحفظ عليهم بمحل العطارة لحين صدور قرار نيابة وتم إعدام منتجات منتهية الصلاحية بمعرفة مفتش الاغدية ومباحث التموين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير ٦٣ محضرا شملت عدم وجود شهادات صحية ، ومزاولة نشاط بدون ترخيص ، وعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع بدون فواتير ، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي .

وقد وجه محافظ الجيزة الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وارسالها الي النيابة العامة و ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة و حماية المواطنين .