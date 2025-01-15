بـ 1.82 مليار جنيه.. "CIB" ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح "جي بي للتأجير التمويلي"

اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة "جي بي للتأجير التمويلي" بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه.

وتأتي العملية ضمن برنامج إصدار سندات توريق يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.

لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير ومُرتب ومروج الإصدار بالتعاون مع شركة "سي آي كابيتال"، كما تولى البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة. وشارك في تغطية الإصدار بنوك أخرى، منها بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

تفاصيل العملية والتغطية

تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بأجل استحقاق يبلغ 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي.

وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، حيث حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" (A- / A / AA / AA+).

لعب مكتب "دريني وشركاه" دور المستشار القانوني للطرح، بينما تولت شركة "راسل بيدفورد" مهام مراقبة حسابات الإصدار.

تصريحات قيادية

صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن نجاح هذه العملية يعكس الثقة المتزايدة في شركة "جي بي للتأجير التمويلي" وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم أدوات التمويل غير المصرفية.

من جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن العملية تعكس التزام البنك بدعم المبادرات المالية المتقدمة، مشيدة بدور المؤسسات والبنوك المشاركة في نجاح هذا الإصدار.

وفي السياق ذاته، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وقدرة البنك على تحقيق نجاحات متواصلة في مجال التوريق.

إصدار جديد يعزز ثقة السوق

يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في تعزيز أدوات التمويل غير المصرفية ودعم الشركات في مصر، مما يؤكد التزام البنك التجاري الدولي بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.