اتحاد السلاح يعلن عن لجان بطولة كأس العالم للناشئين لسيف المبارزة بالعاصمة الإدارية

أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن تشكيل اللجان المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين لسيف المبارزة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل .

وتم اختيار طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ليكون رئيساً للجنة العليا المنظمة للبطولة والتي ستقام بصالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء تشكيل باقي اللجان كالتالي:

يتولى الدكتور مجدي الصباغ رئاسة اللجنة الطبية، فيما يقود تامر سامي اللجنة الفنية بينما سيقوم يوسف علاء بقيادة لجنة التحكم وغرفة المكالمات《لجنة الـcontrol and call room》.

ويتولى الدكتور أيمن غنيم الإشراف على لجنة الملاعب والمراسم، بينما تم تكليف سمر السبع برئاسة لجنة الشؤون الإدارية والإقامة كما تشرف شيماء ممدوح على لجنة العلاقات الخارجية.

أما لجنة الانتقالات فمن المقرر أن ترأسها آية فودة، فيما يتولى محمد يس رئاسة اللجنة المالية كما تشمل التشكيلات أيضًا تكليف محمد الكردي برئاسة لجنة الاتصال الحكومي، والدكتور مدحت عاصم برئاسة لجنة البطاقات التعريفية《لجنة الـID》.

وعلى الجانب الإعلامي، تقود دعاء بدر اللجنة الإعلامية، كما تم تكليف أيمن حلمي إبراهيم برئاسة لجنة تكنولوجيا المعلومات《لجنة الـIT (الوزارة)》فيما يتولى إسلام أسامة لجنة الاستقبال، لتنظيم استقبال الوفود المشاركة في البطولة وتقديم الدعم اللوجيستي لهم.

وتسعى اللجنة المنظمة لتقديم نسخة متميزة من البطولة تعكس مكانة مصر الرياضية عالميًا، خاصة مع تزايد مكانة الاتحاد المصري للسلاح في الساحة الدولية والإقليمية.