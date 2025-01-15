بدء فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

بدأت منذ قليل، فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وذلك بحضور وفود عددًا من الدول العربية ورؤساء النقابات العمالية العربية، من بينها: لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا، السودان، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية، وبدأ الاجتماع بدقيقة حداد على أرواح.

رحب عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بالوفود المشاركة بالاجتماع، لافتا إلى أن الدور الذى تقوم به مصر لوحدة الوطن العربي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاجتماع اليوم يأتي في ظل العديد من التحديات التي لابد من العمل على مواجهتها، متمنيًا أن يسفر الاجتماع عن أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال المهندس يوسف عبد الكريم، رئيس اتحاد عمال السودان، إن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب طارئ، وكامل النصاب نظرًا لوجود عددًا من التفويضات من عددًا من نقابات عمالية ببعض الدول.

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