الصيدلية الإكلينكية بـ"أورام الأقصر" تحصل على اعتماد الجمعية الأوروبية

أعلنت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اعتماد الصيدلية الإكلينيكية بمستشفيات علاج الأورام بالأقصر، كأول صيدلية تحصل على الاعتماد عالميا من الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور محمد عطية، مدير الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى، إن الصيدلية الإكلينيكية في مستشفى علاج الأورام اجتازت المعايير الخاصة بالاعتماد المقسمة إلى 6 فصول، تحت أكثر من 270 معيارا، موضحًا أنه تم اجتياز أكثر من 98.5% من المعايير المحددة لتحصل المستشفى على هذا الاعتماد، كاول صيدلية تحصل عليها من خارج مجموعة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد إنجاز جديد للمستشفى.

أول صيدلية خارج الاتحاد الأوروبي تحصل على الاعتماد

وأوضح الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفيات علاج الأورام بالأقصر، أن هذا الإنجاز باعتماد الصيدلية الاكلينيكية بمستشفيات شفاء الأورمان للاورام بالأقصر، أول صيدلية تحصل على الاعتماد عالميا من الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام من خارج الاتحاد الأوروبي، يرجع لمجهودات فريق عمل الصيدلية، وتكليل لمجهوداتهم على ما يبذلونه لخدمة المرضي المترددين على المستشفى.

ومن جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الشكر لفريق عمل الصيدلية الإكلينيكية في شفاء الأورمان، للحصول على اعتماد الصيدلية الاكلينيكية بمستشفيات شفاء الأورمان للاورام بالأقصر، كأول صيدلية تحصل على الاعتماد عالميا من الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام من خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه إنجاز جديد يضاف لسلسلة الانجازات التي حققتها المستشفى والتى تصب في خدمة المرضى، ورفع نسب الشفاء، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة مستشفيات شفاء الأورمان، حريص علي التشجيع والدعم المستمر لتطوير المستشفى وخدمة المرضي بشكل متواصل.