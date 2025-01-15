رئيس جامعة بني سويف يستعرض التقرير النصف سنوي للإدارة المركزية لشعب اللغات

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التقرير النصف سنوي للإدارة المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة، وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإدارة بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أميرة همام المنسق العام للإدارة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن أبرز محتويات التقرير تفعيل عدد من البرامج الجديدة منها برامج البكالوريوس " علوم ذوى الاحتياجات الخاصة وتكنولوجيا التعليم الرقمية" ، وبرنامج تكنولوجيا التشييد والبناء بكلية التكنولوجيا والتعليم، وبرنامج الترجمة باللغة الألمانية بكلية الألسن، وبرنامج دبلومة الميكروبيولوجي التطبيقية بكلية العلوم، وبرنامج الدراسات العليا بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على زيادة نسبة أعداد الطلاب بالبرامج الخاصة وشعب اللغات .

وشمل التقرير مشاركة الإدارة في معرض التعليم العالي في دورته الثامنة، وتنظيم اليوم التعريفي للبرامج المتميزة داخل الجامعة، والمساهمة في حصول الجامعة على شهادة الأيزو ، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية لمسئولي البرامج والإداريين والتي شملت التدريب على التسجيل الإلكتروني والمنصة الإلكترونية، وتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني، وتفعيل منصة الكتاب الجامعي، وتفعيل الاختبارات الإلكترونية.