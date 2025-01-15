وزير التعليم: إلغاء امتحانات الدور الثاني في نظام البكالوريا المصرية مع فرص متعددة للاختبار

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إلغاء امتحانات الدور الثاني في نظام البكالوريا المصرية، حيث سيتم استبدالها بنظام الفرص المتعددة للامتحانات.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح النظام الجديد.

وأوضح الوزير أن الطالب سيكون أمام عدة فرص للامتحانات للحصول على الدرجة الكاملة، وإذا لم ينجح في أحد الامتحانات يمكنه التقديم في امتحانات الفرصة الثانية مقابل رسوم قدرها 500 جنيه للمادة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إمكانية دمج المسارات الدراسية المختلفة في النظام الجديد، على أن يدرس الطالب المواد الإضافية في الصف الثالث الثانوي.