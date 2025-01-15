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الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استكمال الحوكمة الإلكترونية للإدارات

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
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ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي خلال اجتماعه مع الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات استكمال منظومة  الحوكمة الإلكترونية ضمن برنامج الجامعة والتي تتضمن اخلاء الطرف الإلكتروني وإدارات المخازن بالجامعة وارشفة جميع العهد المستديمة والأجهزة العلمية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط الجامعة، مشيرًا إلى استمرار السعي لاستخدام الحوكمة الإلكترونية بالجامعة وضرورة مواكبة التقدّم العلمي للتحوّل الرقمي في جميع تعاملاتها للوصول الى الجودة وان تصبح جامعة جنوب الوادي في مصاف الجامعات العالمية.

الحاسبات والمعلومات الجامعات العالمية جامعة جنوب الوادي