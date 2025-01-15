رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استكمال الحوكمة الإلكترونية للإدارات

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي خلال اجتماعه مع الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات استكمال منظومة الحوكمة الإلكترونية ضمن برنامج الجامعة والتي تتضمن اخلاء الطرف الإلكتروني وإدارات المخازن بالجامعة وارشفة جميع العهد المستديمة والأجهزة العلمية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط الجامعة، مشيرًا إلى استمرار السعي لاستخدام الحوكمة الإلكترونية بالجامعة وضرورة مواكبة التقدّم العلمي للتحوّل الرقمي في جميع تعاملاتها للوصول الى الجودة وان تصبح جامعة جنوب الوادي في مصاف الجامعات العالمية.