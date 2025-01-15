ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انتخاب عبدالمنعم الجمل رئيسا رئيسا للمجلس المركزي لاتحاد العمال العرب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد في القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بدعوة من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل.
وتأكيدا لما نتشره البوابة نيوز أمس الثلاثاء حول نقل دولة المقر من دمشق إلى القاهرة خلال اعمال اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، تم التصديق على القرار اليوم.
وعلى ضوء ذلك، تم انتخاب عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، رئيسا للمجلس المركزي لاتحاد العمال العرب.
وأكد عبد المنعم الجمل، أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال العرب، جاءت لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية  التي تهم العمال العرب في الظروف الراهنة، ودراسة تأثيرات التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة عملهم.
يأتي هذا الإجتماع في إطار جهود الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لتعزيز التضامن النقابي العربي وتعزيز حقوق العمال في المنطقة، ويضم الإتحاد في عضويته جميع الاتحادات والمنظمات النقابية بالدول العربية، مما يجعله منبراً مهماً للتشاور والتعاون.

اتحاد نقابات عمال مصر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر التحديات الظروف الراهنة القضايا الاقتصادية المجلس المركزي المنظمات النقابية حقوق العمال نقل دولة المقر من دمشق إلى القاهرة نقابات العمال العرب