انتخاب عبدالمنعم الجمل رئيسا رئيسا للمجلس المركزي لاتحاد العمال العرب

عقد في القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بدعوة من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل.

وتأكيدا لما نتشره البوابة نيوز أمس الثلاثاء حول نقل دولة المقر من دمشق إلى القاهرة خلال اعمال اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، تم التصديق على القرار اليوم.

وعلى ضوء ذلك، تم انتخاب عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، رئيسا للمجلس المركزي لاتحاد العمال العرب.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال العرب، جاءت لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية التي تهم العمال العرب في الظروف الراهنة، ودراسة تأثيرات التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة عملهم.

يأتي هذا الإجتماع في إطار جهود الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لتعزيز التضامن النقابي العربي وتعزيز حقوق العمال في المنطقة، ويضم الإتحاد في عضويته جميع الاتحادات والمنظمات النقابية بالدول العربية، مما يجعله منبراً مهماً للتشاور والتعاون.