رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التربية

تفقد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التربية يرافقه الدكتور والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ناهد غنيم عميد الكلية ووكلاء الكلية.

واطلع الدكتور أحمد القاصد على سير الإمتحانات في مختلف القاعات، وناقش مع أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الإجراءات المتبعة لضمان تقديم الامتحانات بشكل ومنظم،كما قام بالتأكد من التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للامتحانات، وأشاد بجهود الكلية لتوفير بيئة امتحانية هادئة ومنظمة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة على أهمية التزام الجميع بتطبيق التعليمات التنظيمية الخاصة بالامتحانات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والعاملين في كليات الجامعة لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

كما شدد على ضرورة توفير الدعم الكامل للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم وتوفير الرعاية الطبية للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة تتابع عن كثب سير العملية الامتحانية في كافة الكليات، وتعمل على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم في بيئة مناسبة تضمن العدالة والشفافية، معربًا عن أمله في أن تسير جميع امتحانات الجامعة وفق الخطط المعدة.