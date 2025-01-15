صورة محمد صلاح بقميص الهلال تثير الجدل فى الصحافة الإنجليزية

أثارت الصورة التى نشرها المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، للفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، والذى اقترب عقده على الإنتهاء، بقميص الهلال السعودى، الجدل فى الصحافة الإنجليزية.

واقترب عقد الفرعون المصرى محمد صلاح من الأنتهاء مع ليفربول، ولم تتخذ إدارة الريدز أى خطوات معلنه من شأنها تبقى على "مو" داخل قلعة آنفيلد.

صلاح بقميص الهلال

وفى صباح اليوم الأربعاء نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة للنجم المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وعليه سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على التقارير الأخيرة التي تشير إلى اقتراب انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أنفيلد ووتش: إدارة الهلال ترغب في التعاقد مع صلاح مكان نيمار

صحيفة "أنفيلد ووتش" أفادت بأن إدارة الهلال ترغب في التعاقد مع صلاح ليحل محل نيمار في صفوف الفريق، حيث يسعى المدرب خورخي جيسوس إلى ضم توقيع قوي لتعويض غياب النجم البرازيلي الذي أصبح بعيداً عن خطط الفريق المستقبلية.

كما أضافت الصحيفة أن مشاركة صلاح المنتظرة مع الهلال في كأس العالم للأندية تمثل جزءاً مهماً من خطة النادي.

ورغم تزايد الأنباء حول رحيل صلاح، أكدت الصحيفة أن ليفربول سيبذل كل جهد ممكن للاحتفاظ بنجم الفريق الأساسي بعد نهاية الموسم الحالي. ومع ذلك، لا تشير التقارير القادمة من السعودية إلى أي إمكانية لتمديد بقاء صلاح في الأنفيلد.



"ditible":مستقبل صلاح مع ليفربول بات في منعطف حاسم

في نفس السياق، نقلت صحيفة "ditible" عن مصادر داخل النادي أن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بات في منعطف حاسم، خاصة مع قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المصري، الذي يعد أحد أبرز نجوم الريدز، قد يصبح قريباً من مغادرة قلعة الأنفيلد.



ورغم هذه التطورات، يبقى أنصار ليفربول متفائلين بإمكانية بقاء صلاح في النادي لقيادته إلى مزيد من النجاحات، في حين لا يزال المستقبل الغامض للنجم المصري محل ترقب من الجميع.