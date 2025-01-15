"ابن الشاويش عطية".. فتحي رياض القصبجي يتصدر التريند بعد وفاته

تصدر نجل الفنان رياض القصبجي، التريند، بعد إعلان خبر وفاته، وأعلن هذا الخبر المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس جمعية أبناء فناني مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” وقال: “انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق والأستاذ فتحي رياض القصبجي، تغمده الله بوافر الرحمة والمغفرة".

من هو الفنان رياض القصبجي ؟

جاءت انطلاق رياض القصبجى في الوسط الفني مع الفنان الراحل إسماعيل يس وقدم معه عددا كبيرا من الأعمال الفنية بأدائه شخصية "الشاويش عطية"، "إسماعيل يس في الجيش، ابن حميدو، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل يس في الطيران".

يمتلك القصبجي عددا كبيرا من الإفيهات الخالدة حتى وقتنا هذا في أذهان الجمهور مثل: "شغلتك على المدفع برروروم، هو بعينه بغباوته وشكله العكر، صباحية مباركة يا ابن العبيطة، الله يرحمه.. كان غبى بس قلبه طيب، أنت وقعت ولا الهوى رماك".