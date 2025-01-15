برعاية البوابة نيوز| السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري

كشف الدكتور أحمد رجائي أنيس رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، عن انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت المقبل برعاية البوابة نيوز.

وأضاف أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشروعات الكبرى بهدف دعم نمو القطاع العقاري

وصرح المهندس خالد صلاح المهدى، نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بإن المؤتمر سيشهد حضور درو دويلر ممثلا عن مجلس المعايير الدولية للتقييم “IVSC”، وجوردون دى جاما ممثلا عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين “RICS” كمتحدثين رئيسيين.

وأوضح المهدى، أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي بالدور الحيوي للتقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في معايير التقييم والتمويل العقاري.

وقال الدكتور عبد النبي مرزوق عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ومقرر اللجنة العلمية أن المؤتمر سوف يناقش في جلساته مجموعة من الموضوعات الهامة ومنها التقييم العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية، دور الهيئات الرقابية في تنظيم ودعم صناعة التقييم العقاري، دور مؤسسات التقييم الدولية في تطوير صناعة التقييم العقاري، إضافة إلى الجلسة الرئيسية عن دور التقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي.

وصرح المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أمين عام الجمعية انه ستعقد خلال اليوم الثاني للمؤتمر جلسات فنية خاصة بمستجدات طرق التقييم لخدمة عمليات إعادة تقييم الأصول وفقا لمستجدات القوانين المصرية ودور ذلك في مضاعفة فرص تمويل أنشطة الشركات وزيادة قيمتها السوقية.