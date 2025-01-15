وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقا: نأمل تنفيذ حلول إيجابية لإنهاء الصراع الفلسطيني

قال طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقًا، إنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحقوق الإنسانية، ونحن بحاجة إلى تعزيز إنشاء الدولة الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وأضاف في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، "نأمل تنفيذ حلول إيجابية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك حاجة ماسة إلى السلام واتباع أسس راسخة لتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وتابع، أن الاتفاق بشأن غزة في مساره الصحيح ونؤكد أهمية الدور الإقليمي لإنهاء الأزمة، ويجب اتخاذ إجراءات واقعية وبذل مزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقية سلام شاملة بغزة.