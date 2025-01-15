محافظ بني سويف يتفقد عددًا من مصانع ببياض العرب الصناعية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، عدداً من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، رافقه خلال الجولة، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية، علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف.

بدأت الجولة بزيارة مصنع "نوريكا" المقام على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع داخل قطاع الصناعات الغذائية، باستثمارات 150 مليون جنيهاً،ويعمل به 50 عاملاً ، ويتخصص في مجال إنتاج وتصنيع بذور النباتات الطبية والعطرية والأعشاب الطبية والعطرية "معبأة ومُجهزة" بجانب نشاط تجفيف البصل،ويتم تصدير منتجات المصنع لعدد من دول آسيا وأفريقيا منها السعودية والإمارات وليبيا.

كما شملت الجولة مصنع شركة "WTD" للمقاولات والصناعة، على مساحة 14 ألف م2 تقريبا، ويعمل في قطاع الصناعات المعدنية وباستثمارات تبلغ 228مليون جنيها، ويتخصص المصنع في إنتاج سقالات وشدات معدنية، مواسير ملحومة طولياً غير مجلفنة من 5 إلى 12 بوصة ، مواسير صب ملحومة طويلة مجلفنة طولياً من 4 إلى 5 بوصة، مواسير صاج أقطار مختلفة أثاث أو صوبات ، مواسير صلب مقاسات مختلفة، وتشكيل وقص وتقطيع الصاج والصفيح والاستانلس بمختف أنواعه وأسقف الأبراج والجمالونات.

وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج وأقسام المصنع، وناقش مع المسؤولين مراحل الإنتاج، نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة ،حيث استمع من مدير المصنع لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يذهب لها المتتج ، التصدير، موضحا أن منتجات الشرؤكة مًعدة للتصدير بنسبة 100% لعدد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية و شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

واستمع المحافظ لعرض موجز من مسؤولي المصنعين حول الأسواق المستهدفة وخطط التوسع المستقبلية، مشدداً على أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، مؤكدا التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، موجهاً مسؤولي المنطقة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ كل التدابير اللازمة لحل أي تحديات قد تواجه المشروعات، بما يدعم العملية الإنتاجية ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.