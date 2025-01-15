احتفالًا بالإسراء والمعراج.. «الأوقاف» تطلق مجالس للصلاة على النبي بمساجد الجمهورية

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم مجالس للصلاة على النبي في ليلة الإسراء والمعراج، وذلك في جميع مساجد الجمهورية، بعد صلاة العشاء مباشرة، إحياءً لهذه الليلة المباركة وتعظيمًا لمعجزتها الخالدة.

الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه المجالس في ليلة الإسراء والمعراج، تهدف إلى تعميق الارتباط بسيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإبراز فضائل الصلاة عليه، التي تعد من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله، يقول سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وتُبرز المجالس -أيضًا- القيم الإنسانية النبيلة التي أرساها النبي -صلى الله عليه وسلم- كالتسامح والرحمة، موضحةً أن هذه القيم تمثل الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومترابط، يعم فيه السلام والمحبة بين أفراده.

الإسراء والمعراج

أكدت مكانة النبي

وتبيّن هذه المجالس، أهميةَ ليلة الإسراء والمعراج، بوصفها معجزة عظيمة أكدت مكانة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومقامه عند ربّه، مشيرةً إلى أن هذه الليلة تمثل محطة إيمانية خالدة تحمل في طياتها كثيرًا من الدروس والعبر التي يحتاج إليها المسلمون لتعزيز إيمانهم وتقوية صلتهم بالله -تعالى.

وأرشدت وزارة الأوقاف إلى أهمية استذكار معجزة الإسراء والمعراج في بث روح التفاؤل والصبر في نفوس المسلمين، إذ تؤكد هذه المعجزة لطف الله بنبيه -صلى الله عليه وسلم- وتبرز عاقبة الصبر على الابتلاء والتمسك بالدعوة رغم الصعوبات، مع الأخذ بالأسباب.

الإسراء والمعراج

بركات عظيمة وأجر كبير يعم حياة المسلم

ودعت وزارة الأوقاف، جميع المواطنين إلى حضور هذه المجالس والإكثار من الصلاة على سيدنا الحبيب -صلى الله عليه وسلم- في هذه الليلة المباركة، لما فيها من بركات عظيمة وأجر كبير يعم حياة المسلم بالسكينة والطمأنينة، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يبسط سحائب الرحمة والسلام على الإنسانية جمعاء.

الإسراء والمعراج

وتحتفل جموع المسلمون بـ الإسراء والمعراج، في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الجاري، ويتقرب بها العباد إلى ربهم بالأعمال الصالحة.

ووفقًا للتقويم الميلادي، تكون ليلة الإسراء والمعراج، بداية من مغرب يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، وحتى فجر يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025.