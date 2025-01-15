الأرصاد تحذر من ضباب وشبورة كثيفة على البلاد حتى الجمعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة والضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية غدا الخميس وبعد غدا الجمعة .

ونصحت الأرصاد المواطنين بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، والقيادة بهدوء تام، وأن لا تقود السيارة في حالة انعدام الرؤية واضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكون الشبورة داخل السيارة، واستخدام آلة التنبية على فترات حتى يشغر الغير بوجودك.

وفي سياق متصل كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد غدا الخميس، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 13 درجة.