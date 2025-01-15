إعلام إسرائيلي يكشف شروط "سموتريتش" للبقاء في حكومة الاحتلال عقب صفقة التبادل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجتمع اليوم مع سموتريتش لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرة إلى أن سموتريتش اشترط للبقاء في الحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من صفقة التبادل.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن سموتريتش اشترط على نتنياهو العودة إلى القتال المكثف بأدوات إضافية، موضحًا أن من الشروط التي وضعها سموتريتش للبقاء بالحكومة تقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

وتابع، أن سموتريتش اشترط اتخاذ عدة إجراءات تستهدف تشجيع الهجرة من قطاع غزة، مؤكدًة أن سموتريتش أكد أنه لن يبقى في الحكومة يوما واحدا إذا لم يتم تنفيذ شروطه.