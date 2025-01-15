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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المتهم بقتل تاجر منظفات في الهرم يمثل الجريمة أمام النيابة

يمثل الجريمة
يمثل الجريمة
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اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، المتهم بقتل تاجر منظفات بطلق ناري من سلاح خرطوش بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الأهرام، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "محمد" 50 سنة، تاجر منظفات، به آثار طلق ناري رش خرطوش بمنطقة الصدر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ضياء" 40 سنة، بسبب خلافات الجيرة، حيث نشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج سلاح ناري فرد خرطوش من طيات ملابسه وصوب نحو المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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