الأمن يضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - الأحوال المدنية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات وتزييف الأختام الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – أكلاشيهات - أختام لشعار الجمهورية مزيفة – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.