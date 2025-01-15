بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس يترأس صلاة قداس عيد ختان السيد المسيح

أقيم قداس إلهي احتفالي في القبر الأقدس المحيي بمناسبة عيد ختان السيد المسيح وتذكار القديس باسيليوس الكبير، رئيس أساقفة قيصرية كابادوكيا، المعلم المسكوني، وترأس الصلاة في القبر المقدس البطريرك ثيوفيلوس الأول بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس، بمشاركة أصحاب المطران هيسيخيوس متروبوليت كابيتولياس، ورؤساء أساقفة جرش ثيوفانس وأرسطرخس قسطنطين، إلى جانب آباء الكهنة الرهبان في القبر المقدس، وفي مقدمتهم الشيخ كاماراسيس، والأرشمندريت نكتاريوس، والكهنة الناطقين بالعربية والروسية والرومانية.
وألقى الترنيمة الشماس سمعان والشماس أوستاثيوس، مع طلاب المدرسة البطريركية، وحضر الخدمة قنصل اليونان في القدس آنا مانتيكا، وعدد كبير من المؤمنين.
حضر القداس الإلهي ممثلة القنصلية اليونانية العامة في القدس آنا مانتيكا وأعضاء القنصلية، وآباء أخوية القبر المقدس من أساقفة، كهنة متوحدين، شمامسة ورهبان وراهبات، وأبناء الجالية اليونانية والرعية العربية.
وبعد القداس الإلهي، جرى موكب الدوار ثلاث مرات حول القبر المقدس والأماكن المقدسة، حيث تم حمل رفات اليد اليمنى للقديس باسيليوس الكبير في موكب مهيب.
بعد القداس، تم قطع كعكة رأس السنة في كنيسة القيامة المقدسة، مع الاستعدادات والضيافة التي قدمها رئيس أساقفة هيرابوليس إيسيذوروس.
وفي الصباح، قطع كعكة رأس السنة الفاسولوبيتا في المكتب البطريركي بعد القداس الإلهي للقديس باسيليوس الكبير في كنيسة دير القديسين قسطنطين وهيلانة ووزعها على آباء القبر المقدس، وفي فترة ما بعد الظهر، تناول العشاء مع الآباء على مائدة فخمة وبارك الوجبة.