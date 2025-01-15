ضبط 4 شركات سياحة وسفر دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد 4 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أكلاشيه – تأشيرات لرحلات دينية – برامج رحلات دينية – دفتر برامج سياحية صور من إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى لرحلات داخلية إيصالات إستلام نقدية ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.