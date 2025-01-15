الرئيس اللبناني الأسبق: الشعب انتصر على المؤامرات الخارجية الساعية لمنع الاستقرار

قال أمين الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، إن الشعب اللبناني يتطلع إلى تحقيق الاستقرار لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس وزراء، ووصلنا إلى نتائج إيجابية في لبنان والدولة عملت على استقرار الوضع".

وأوضح "الجميل" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن الشعب اللبناني انتصر على المؤامرات الخارجية التي كانت تهدف إلى منع الاستقرار.

وتابع: نأمل تنفيذ إرادة الشعب اللبناني ووقف أي إجراءات تستهدف تعطيل الحياة السياسية، مؤكدًا: " تمكنا من انتخاب رئيس للبنان بعد فراغ رئاسي على مدار أكثر من عامين".