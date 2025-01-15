الاتحاد الأوروبي واليابان يبحثان نزع السلاح ومنع الانتشار وسبل تعزيز العلاقات

أجرى الاتحاد الأوروبي واليابان حوارًا رفيع المستوى تناول بحث آخر الجهود المشتركة في ملفي نزع السلاح ومنع الانتشار بجانب سبل تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، بعد إنتهاء فعاليات الحوار في بروكسل؛ حيث اعتبره الاتحاد بمثابة منصة مهمة لتعميق المشاورات مع اليابان بشأن منع الانتشار ونزع السلاح، في ضوء الشراكة الأمنية والدفاعية بين الجانبين، والتي اختتمت في نوفمبر 2024.

وخلال الحوار، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الحالية المهمة في مجالات نزع السلاح ومنع الانتشار، بما في ذلك نزع السلاح النووي ومنع الانتشار والحد من التسلح والقضايا الإقليمية والأسلحة البيولوجية والكيميائية، وأكدا أهمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفقا على مواصلة المشاورات بين الجانبين في هذه المجالات.. حسب البيان.

وأكد الجانبان أيضًا أهمية المشترك بتعزيز السلام والاستقرار الدوليين من خلال الجهود التعاونية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار.