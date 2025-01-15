عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحديث عن جرائم العدوان بدولة فلسطين يوجع القلب

أكد الدكتور «محمد سالم الكعبي»، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن وضع حقوق الإنسان في الدول العربية شهد تطورات علي جميع الأصعدة الحقوقية، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان جزء من الأمن الإنساني بمعناه الأوسع، وأن مهمة الأمم المتحدة والاتفاقيات العالمية هي صياغة معايير حفظ السلم والأمن الدولي.

وأضاف «الكعبي»، في تصريح خاص لــ«البوابة نيوز»، أن الحديث عن جرائم العدوان بدولة فلسطين يوجع القلب، مشدداََ علي أن مصر والإمارات وعدد من الدول العربية قضيتهم الأولي هي وقف العدوان علي غزة وحماية الاطفال والنساء والعيش بسلام وأمان ، مؤكداً أن حقوق الإنسان مبنية على الكرامة الإنسانية، وأنه مع ضمان الأمن والأمان، يكون الحق بعد ذلك في الوصول للعدالة والمساواة في التعليم والصحة، وتكوين الأسرة والحياة الكريمة وحرية الحياة.