وكيل رياضة الغربية يشارك في ندوة توعوية بعنوان "الانتماء والتنمية ".. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة اللواء حسين حنفي وكيل الوزارة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان "الانتماء والتنمية " احتفالاً باليوم العالمي للأسرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية .

ونفذت فعاليات الندوة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية وبحضور اللواء حسين حنفي وكيل الوزارة، وقد وجه الشكر للضيوف والقائمين علي التنفيذ، موضحاً أهمية تلك النوعية من الندوات التي تمنح الفرصة للشباب في التعبير عن آرائهم والاستماع الي أفكارهم وطرح تساؤلاتهم، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي تعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن وبناء الشخصية المصرية .

كما شارك في الحضور الدكتور حسام بندق استاذ التخطيط بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وفضيلة الشيخ ابراهيم مهدي من منطقة الوعظ للحديث عن أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدي الشباب وغرس حب الوطن في نفوسهم وتعريفهم بدورهم في تحقيق التنمية الشاملة لأن الشباب هم ثروة الوطن ومستقبله وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب و عادل غانم رئيس النادي الثقافي .

IMG-20250115-WA0093

IMG-20250115-WA0094

IMG-20250115-WA0096