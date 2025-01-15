وزير التعليم يكشف أهداف “البكالوريا المصرية”

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أهداف مقترح تطبيق نظام “البكالوريا المصرية”، مؤكدًا أنه يسعى إلى تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم الناتج عن امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية.

وأوضح الوزير، أن النظام الجديد يهدف إلى توفير فرص متعددة للطلاب بدلاً من الاكتفاء بامتحان موحد حاسم، كما أشار إلى أن البكالوريا المصرية تشبه إلى حد كبير أنظمة التعليم في الدبلومة الأمريكية والثانوية البريطانية ومدارس النيل.

وأكد الوزير أن النظام سيعتمد على تقليص المواد الدراسية لكل تخصص وفقًا لمتطلبات الكليات المستهدفة، مع تدريس البرمجة كمادة غير مضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي.

كما أوضح أن المواد الأساسية في النظام تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، والتربية الدينية.