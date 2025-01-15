8 معلومات عن مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الساعة السابعة مساءاً اليوم بتوقيت القاهرة، متابعة مباراة الأهلي ونظيره فريق الجونة، في مباراة تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الجاري.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تقام مباراة الأهلي والجونة ، في اطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز ، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والجونة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والجونة في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يسعى لتفرد بالصدارة .. والجونة يستغل الغيابات

ويسعى فريق الأهلي لحصد انتصار جديد يضاف لرصيده لينفرد بصدارة المجموعة، فيما يحاول فريق الجونة لتحقيق انتصار مستغلا وجود إصابات وغيابات في فريق المارد الأحمر ويأتي على رأسها غياب اللاعب وسام أبو علي .

غيابات الأهلي في المباراة

أبرز الغيابات هي الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تعرض للإغماء أثناء رحلة العودة من كوت ديفوار، حيث قرر الجهاز الطبي إراحته لضمان استعادته بشكل كامل قبل عودته للمشاركة مع الفريق.

وسيغيب كل من رضا سليم، وطاهر محمد طاهر، ويحيى عطية الله، وأشرف داري، وعمر كمال، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد، وعلي معلول، بسبب الإصابات ومرحلة التأهيل التي يمر بها البعض.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا.

تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.

في خط الدفاع: فرانك تيري -أحمد عادل عبد الرسول - أحمد شوشة - صبري رحيل.

في خط الوسط: عبد الله هاشم- رضا صالح - محمد الدغميمي.

في خط الهجوم: أيمن موكا - أرنو راندريانانتيناينا - سيف شيكا.

نقاط وأرقام الأهلي والجونة

يسعى فريق الجونة، لمحاولة حسم النقاط من الأهلي، رغم التفاوت الموجود بين الفريقين، حيث يحل النادي الأهلي في صدارة ترتيب مسابقة الدوري، ويملك الأهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويتولى محمد الحنفي إدارة مباراة الأهلي والجونة، ويعاونه كل من ماجد المليجي وسيد نافع، ووليد عبد الرازق حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكما للفيديو ويعاونه محمد عزازي.