أورنچ مصر ريادة مستمرة في المسئولية المجتمعية خلال عام 2024

واصلت أورنچ مصر تأكيد ريادتها في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، حيث نفذت سلسلة من المبادرات والحملات التي تستهدف دعم المجتمع المصري وتعزيز التنمية المستدامة في مجالات الصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

تمكين المرأة.. خطوات مبتكرة نحو المساواة

شهد عام 2024 افتتاح مركزين جديدين من مراكز "أورنچ الرقمية للمرأة" بمحافظة الأقصر بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية في أسيوط، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 مركزًا في مختلف أنحاء مصر.

وقد أثمرت هذه الجهود منذ عام 2017 عن تمكين أكثر من 21,678 امرأة وفتاة وإطلاق 3,596 مشروعًا نسائيًا بالشراكة مع 14 منظمة غير حكومية.

كما أطلقت أورنچ مبادرة "قصاقيص"، التي تهدف إلى إعادة تدوير المنسوجات وتدريب السيدات على تصميم الملابس، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة البيئية.

التعليم.. دعم الأجيال المستقبلية

في مجال التعليم، ارتفع عدد مدارس "أورنچ الرقمية" إلى 100 مدرسة تخدم طلاب المرحلة الابتدائية في محافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا.

وقد قدمت هذه المدارس خدمات تعليمية لأكثر من 4,000 طالب وطالبة منذ تأسيسها.

دعم الشباب وريادة الأعمال

أولت أورنچ اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال من خلال تنظيم النسخة المحلية من مسابقة أورنچ العالمية للمشروعات الناشئة (OSVP)، ورعاية مسابقة إيناكتس مصر التي تدعم الطلاب المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات فعّالة.

واستفاد من هذه المبادرات 9,049 طالبًا، وأسفرت عن تنفيذ 150 مشروعًا أثر إيجابيها على 960,000 شخص.

إضافة إلى ذلك، ساهم مركز أورنچ الرقمي للتطوير والابتكار (ODC) في دعم 40 شركة ناشئة، وتدريب 6,000 شاب وشابة على تطوير مهاراتهم الرقمية وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

الرعاية الصحية.. دعم الفئات الأكثر احتياجًا

في إطار جهودها لدعم الرعاية الصحية، واصلت أورنچ دعمها لمؤسسة "بهية" لعلاج سرطان الثدي، وأنشأت مركزًا لتدريب محاربات السرطان على الخياطة والتفصيل.

كما دعمت مبادرة "وقاية" لخفض قوائم انتظار العمليات الجراحية، ونظمت قوافل طبية لخدمة 1,400 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجًا.

دعم ذوي الهمم

تضمنت جهود أورنچ دمج ذوي الهمم من خلال دعم فرق جمعية "أصداء" للصم والبكم للمشاركة في مسابقة مصر المفتوحة للروبوتات، حيث حصلت 3 فرق على المركز الأول. كما أطلقت خدمة "شاور" التي توفر خدمة عملاء بلغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو.

تقديرًا لجهودها، حصلت أورنچ مصر على العديد من الجوائز، من أبرزها:

أفضل الممارسات للتمكين الاقتصادي من مشروع سوليفم التابع لمنظمة العمل الدولية.

أفضل شركة في المسؤولية المجتمعية للاتصالات في إفريقيا ضمن جوائز Telecom Review Leaders’ Summit.

أكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن استراتيجية الشركة تركز على دعم الشباب وريادة الأعمال والتعليم وتمكين المرأة، مشيرًا إلى التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أشارت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي، إلى أن أورنچ ستواصل جهودها لإحداث تأثير إيجابي في حياة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها تجاه المجتمع المصري.