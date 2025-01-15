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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بوتين يجتمع برئيس جمهورية أفريقيا الوسطى غدا في موسكو

بوتين
بوتين
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا في موسكو غدا (الخميس). 

وذكر البيان -الذي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية-: "ستجري محادثات في 16 يناير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس فوستين أرشانج تواديرا من جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا".

وأضاف بيان الكرملين، "يخطط الطرفان لمناقشة الوضع الحالي وآفاق التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والإنساني، فضلا عن القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية".

وكان تواديرا قد وصل إلى موسكو صباح اليوم الأربعاء وستستمر زيارته حتى يوم الجمعة القادم.
 

بوتين إفريقيا الوسطى