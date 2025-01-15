اليابان تعتزم تعزيز دعمها للأمن البحري للفلبين ردا على التطورات في بحر الصين الجنوبي

أعلن وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي أن الحكومة اليابانية تعتزم تعزيز تعاونها ودعمها للأمن البحري للفلبين "ردا على التطورات في بحر الصين الجنوبي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده تاكيشي اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو في مدينة تاجويج الفلبينية، وأعرب خلاله عن "مخاوف اليابان الجسيمة" حيال الممارسات المتكررة التي تزيد من التوترات في بحر الصين الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وقال تاكيشي: "إن قضية بحر الصين الجنوبي تشكل مصدر قلق مشروع للمجتمع الدولي لأنها ترتبط بشكل مباشر بالسلام والاستقرار الإقليميين. وتعارض اليابان بشدة أي محاولة لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو زيادة التوتر في المنطقة؛ ونطالب بشدة بتخفيف التوترات".

وأضاف: "في اجتماعنا هنا اليوم، ردا على التطورات في بحر الصين الجنوبي، اتفقنا على تعزيز الشراكة بين اليابان والفلبين بشكل أكبر".

وأكد أن اليابان ستواصل مساعداتها الأمنية الرسمية لتعزيز الأمن البحري للفلبين وكذلك مساعداتها الإنمائية الرسمية لتحسين قدرات السلامة البحرية الفلبينية.

وقال إيوايا إنه ومانالو اتفقا أيضا على الحاجة إلى "الحفاظ على الزخم وتعزيزه" مع الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في ظل التعاون الثلاثي بين الفلبين واليابان والولايات المتحدة.

ووقعت طوكيو حتى الآن على اتفاقيتين أمنيتين رسميتين مع مانيلا، وكانت المنحة بقيمة 611 مليون بيزو فلبيني لتوفير المعدات للبحرية الفلبينية والقوات الجوية الفلبينية هي الأحدث.