محمد الحنفي يدير مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري

تنطلق في تمام السابعة على ملعب القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، سوف يواجه الأهلي متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة ضيفه الجونة الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

يُدير هذا اللقاء محمد الحنفي ومعه ماجد المليجي وسيد نافع (مساعدين)، ووليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ومصطفى الشهدي ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

ويفتقد الأهلي (حامل اللقب) خلال هذا اللقاء عدد كبير من لاعبيه لأسباب مختلفة وهو ما دفع مديره الفني السويسري مارسيل كولر لضم مهاجم الفريق محمود "كهربا" الذي تقرر رحيله في (الميركاتو) الحالي إلى الزوراء العراقي لقائمة الفريق لتعويض هداف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي ومعه ثنائي الشباب مصطفى أبو الخير وسمير محمد.

زملاء الحارس الدولي محمد الشناوي حققوا فوز هام على سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة (2 – 0) في السابع من يناير الجاري، بينما تكبد الجونة خسارته الرابعة في معقله بالغردقة (0 – 1) في الوقت بدل الضائع.

كانت مباريات الجولة الثامنة قد انطلقت يوم الجمعة الماضي بتعادل بتروجت مع إنبي (0 – 0) وفوز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش (1 – 0)، وفي اليوم التالي تفوق البنك الأهلي على الإسماعيلي (1 – 0) وزد أف سي على مضيفه الاتحاد السكندري بنفس النتيجة، بينما شهد يوم الأحد لقاء وحيد تفوق فيه سموحة على مودرن سبورت (1 – 0) أيضًا.