زياد المعيوف يستعد للمشاركة في الحدث الأضخم بتاريخ الملاكمة

يخوض الملاكم السعودي، زياد المعيوف، لخوض تجربة تاريخية في عالم الملاكمة، وذلك عبر مشاركته في الحدث العالمي المنتظر "The Last Crescendo".

ويعد هذا الحدث العالمى من أبرز الأحداث في تاريخ رياضة الملاكمة، والذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 22 فبراير 2025، في "المملكة أرينا"، في إطار فعاليات موسم الرياض.

وقد تم الإعلان عن مشاركة المعيوف خلال مؤتمر صحفي ضخم في لندن، والتى ستكون مباراته جزءًا من الحدث الرئيسي، الذي يتضمن مواجهة توحيد الألقاب بين بطل WBA دميتري بيفول، وبطل IBF/WBC/WBO أرتور بيترفبيف.

ويأتي صعود زياد المعيوف في عالم الملاكمة الاحترافية ليؤكد مكانة المملكة في هذه الرياضة ويُلهم جيل الشباب السعودي.

وأعرب المعيوف خلال المؤتمر الصحفي، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، قائلًا: "هذه المباراة تمثل مرحلة جديدة في مسيرتي الرياضية، ورسالة إلى العالم بأن المملكة أصبحت لاعبًا أساسيًا في عالم الملاكمة، كلما دخلت الحلبة، أحمل معي آمال وطموحات الشباب العربى الذين يرون في الملاكمة مستقبلًا واعدًا".



جيمس ماكجرت: زياد يتمتع بصفات فطرية لا يمكن تعليمها مثل السرعة والذكاء التكتيكي داخل الحلبة

من جانبه، بدأ المعيوف معسكر تدريب مكثف تحت إشراف المدرب الشهير جيمس بادي ماكجرت، عضو قاعة مشاهير الملاكمة وبطل العالم مرتين، والذي وصف المعيوف بأنه يتمتع بقدرات استثنائية في السرعة والذكاء التكتيكي، مع التركيز على تعزيز قوة ضرباته.

وقال ماكجرت: "زياد لديه كل الصفات التي تؤهله ليكون بطلًا عالميًا، ونحن نعمل على تحضير منافسات قوية تعكس طموحاته المستقبلية".

يُذكر أن زياد المعيوف، البالغ من العمر 24 عاماً، يعتبر أول ملاكم سعودي محترف في الوزن الخفيف، حيث حقق 6 انتصارات وتعادل واحد دون أي هزيمة منذ انطلاق مسيرته الاحترافية عام 2022.

ولم يُعلن بعد عن خصمه في المواجهة القادمة، يُتوقع أن تُسهم هذه المباراة في تعزيز مكانته كملاكم رائد في منطقة الشرق الأوسط، وتُبرز التزام المملكة بتطوير الملاكمة على الساحة الدولية.