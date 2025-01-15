رويترز: اعتقال الإرهابي أحمد المنصور في سوريا

أفاد مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" اليوم الاربعاء بأن السلطات السورية ألقت القبض على المصري أحمد المنصور بعد "بثه تسجيلات مصورة تتضمن تهديدات للحكومة المصرية".

و تبرأ عاطف والد الإرهابي أحمد المنصور الموجود في سوريا منه، ومن كلامه ومما يردده عن مصر.

وقال والد الإرهابي أحمد المنصوري في فيديو له نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا عاطف والد أحمد المنصور اللي موجود في سوريا وبيعمل فيديوهات يسييء فيها لمصر، ابني بيكذب وبيقول إني أنا وأمه وإخواته محبوسين وهذا كذب وافتراء وهو بيردده علشان يعمل نفسه زعيم".

وتابع والد الإرهابي أحمد المنصور:" أنا بريء منك يا أحمد ومن تصرفاتك، ومصر خيرها علينا كلنا، ولو في اضطهاد لينا مكنوش صرفوا على أخوك مليون جنيه علشان ياخد الماجستير من إيطاليا يا أحمد، وأنا غضبان عليك وبريء منك ليوم الدين».