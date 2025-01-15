بالأسماء.. إصابة 23 عاملا فى اصطدام أتوبيس بعامود إنارة بالدقهلية

أصيب 23 عاملًا بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافرة، في محافظة الدقهلية، في حادث اصطدام أتوبيس كانوا يستقلوه بعامود إنارة، على طريق ترعة السلام القديم، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باصطدام أتوبيس في عمود إنارة، على طريق ترعة السلام القديم في المسافة بين كوبري السلام القديم وكوبري عاشور قبل المنطقة الصناعية بالعصافرة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تفادي سائق الاتوبيس الاصطدام بسيارة أخرى، اصطدم بعمود الإنارة، ما تسبب إصابة 23 عاملًا، وهم: شهد عوض الكفراوي، 17 سنة، ومي خالد الشناوي، 20 سنة، وحنين رشاد عبدالفتاح، 40 سنة، وفاطمة السيد عبده، 25 سنة، وروان محمد عوض، 14 سنة، ونعيمه السيد السيد، 38 سنة، ودعاء السعيد حموده، 16 سنة، وهايدي عابد السيد، 16 سنة، وجنه محمد مرسي، 16 سنة، وأحمد محمد السيد، 23 سنة، وفرح السيد فضالي، 25 سنة، ومنه السيد الأطرش، 22 سنة.

كما أصيب أيضا كلا من منه عبده نوفل، 20 سنة، وشيماء عزت حال، 32 سنة، وفاطمة الزهراء عوض، 16 سنة، وإسراء أحمد راضي، 18 سنة، ومنه أحمد راضي، 18 سنة، ومروان محمد المرسي، 14 سنة، وشهد السيد عبدالسميع، 18 سنة، ومنه عبده نصر، 20 سنة، وفوزيه عباس البنا، 40 سنة، وملك محمد الجداوي، 16 سنة، وهنا محمد الزيني، 15 سنة، جميعهم مقيمين بمدينة المطرية، ومصابين بكدمات بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى المنزلة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.