ضباب وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

كما يشهد، غدا الخميس، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 13 درجة.