وزير التعليم: البكالوريا المصرية ليست اختراعا بل نظام عالمي معتمد

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل للثانوية العامة ليس اختراعًا جديدًا، بل هو نظام معتمد في العديد من دول العالم ويُعتبر نسخة من التعليم الدولي.

وفي جلسة نقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة لا تشمل تغيير المناهج الدراسية، حيث سيتم تحديث المحتوى كل 5 سنوات.

كما أشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة وضع التعليم في أهم 20 دولة على مستوى العالم، وأن التوجه نحو المهارات المتغيرة في سوق العمل أصبح أمرًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن العالم سيحتاج خلال 10 سنوات إلى 10% فقط من المحامين والمحاسبين الحاليين.