حبس تاجر خردة ضبط أثناء سرقة مواسير من داخل مستشفى أم المصريين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تاجر خردة المتهم بسرقة مواسير نحاسية خاصة بالتكيفات داخل مستشفى أم المصريين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كان قد تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأمن الإداري بمستشفى يفيد بضبط شخص أثناء محاولة سرقة مواسير نحاسية داخل مستشفى أم المصريين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام تاجر خردة بقطع مواسير نحاسية أعلي مبني المستشفى تم ضبطه بواسطة أمن المستشفى، وجري اقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بقرارها سالف الذكر.