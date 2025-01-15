مجمع إعلام الغردقة ينظم ورشة عمل للتوعية بأهمية التصدي للشائعات

نظم مجمع إعلام الغردقة، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحت شعار " اتحقق ... قبل ما تصدق"، جاء ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات من خلال مركز الإعلام بجميع محافظات الجمهورية للتوعية بمخاطر الشائعات وضرورة مواجهتها، وذلك بحضور العديد من الصحفيين و بعض التنفيذيين بالجهات الحكومية بالمحافظة.

أكدت الورشة، أهمية توعية أبناء المجتمع بمخاطر الشائعات وضرورة مواجهتها، حيث انها تستهدف الإضرار بالدولة المصرية واستقرارها والمساس بوحدة الشعب وتماسكه .

وفي ذات السياق أكد الحضور، أهمية التنسيق والترابط بين الجهات المختلفة للرد علي الشائعات ، وضرورة الرد السريع علي الشائعات، مضيفين أن الشائعات أخطر ما يواجه المجتمع حيث تستهدف إثارة الفتنة وهدم الامة وزعزعة إستقرارها وتعطيل عجلة التنمية، وهي أحد أدوات الحروب الحديثة التي تهدف الي إهتزاز النفوس وهدم الثقة الشخصية بالدولة، مؤكدين أن مواجهة الشائعات أمر يهم الأمن القومي المصري.