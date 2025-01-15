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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس 14 شخصا بتهمة حيازة ألعاب نارية في القاهرة

العاب نارية
العاب نارية
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أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية بلغت 4 ملايين قطعة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية .

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط  14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة ( 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا ( كمية من خامات وأدوات التصنيع ) .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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